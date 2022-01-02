بايرن ميونيخ يعلن إصابة 4 لاعبين ومدرب بكورونا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني إن أربعة من لاعبيه، من بينهم القائد مانويل نوير وأحد المدربين في الجهاز الفني، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

وقال النادي البافاري في بيان إنّ الحارس نوير سيغيب عن أول حصة تدريبية لهذا العام، والتي تم تأجيلها من 2 يناير إلى الثالث من الشهر نفسه "في ظل الوضع الوبائي الحالي".

وأشار النادي الى انّه "ثبتت إصابة مانويل نوير وكينغسلي كومان وكورنتان توليسو وعمر ريتشاردز بفيروس كورونا".

وكشف البيان انّ "اللاعبين جميعًا في حالة جيدة، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر، الذي ثبتت إصابته بالفيروس أيضًا. جميعهم يخضعون للعزل في منازلهم".

وكان افتقد العملاق البافاري الى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية.

وأشعل كيميتش جدلًا كبيرًا في أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية لكنه قال الشهر الماضي انه سعيد بتلقي اللقاح.

ويستأنف بايرن مبارياته في البوندسليغا الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز