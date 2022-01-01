المنتخب المصري يحسم الجدل..هل أصيب محمد صلاح بكورونا ؟

المصدر: البيان

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كشف مصدر داخل جهاز المنتخب المصري الموقف النهائي من إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا ومن ثم انضمامه لصفوف الفراعنة والذى يستعد للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهر يناير الجاري.

وأكد المصدر أن محمد صلاح لم يتعرض للإصابة بكورونا، موضحا أن البروتوكول الموضوع من الاتحاد الدولي يُجبر الأندية على تبليغ المنتخبات بـأسماء اللاعبين المصابين، وهو الأمر الذى لم يحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب سيصل القاهرة بشكل طبيعي خلال أيام على متن طائرة للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني بعد الحجز له من قبل اتحاد الكرة، وفقا لصحيفة اليوم السابع .

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا ولم يكشف عن هويتهم، ليذهب البعض لأن محمد صلاح من ضمن المصابين، وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته، وأدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح أمس على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح، استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل، بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

وانضم عمر مرموش، المحترف فى شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير الجارى، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات، كما أجرى المنتخب الوطنى مسحة طبية أيضًا ضمن سلسلة المسحات التى يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل، وأعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج المسحة الطبية التى أجراها المنتخب اليوم الجمعة فى ثانى أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.

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