محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2021

المصدر: وكالات

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فاز المصري محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب عام 2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، وفق نتائج استفتاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحصل صلاح على 60%من إجمالي الأصوات بقارع كبير عن لاعب وسط وست هام ديكلان رايس الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 7%، وحل قلب مانشستر سيتي روبن دياس ثالثاً بنسبة 6%.

وتألق صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، مسجلا 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة صنعت أهدافا لرفاقه.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن محمد صلاح هو الأكثر تهديفا خلال عام 2021 في البريميرليغ.

وسجل صلاح 24 هدفا خلال الموسم الحالي والماضي، متفوقا على المهاجم هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير والذي سجل 18 هدفا والذي حل ثانيا، فيما تقاسم المركز الثالث بـ 14 هدفا 4 لاعبين هم ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام وهيونج مين سون لاعب توتنهام وديوجو جوتا لاعب ليفربول وكيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي.

فيما حل في المركز الرابع برصيد 13 هدفا أولي واتكينز لاعب أستون فيلا ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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