نيوكاسل يطلب «الوحش»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستعد نيوكاسل لافتتاح الانتقالات الضخمة هذا الشهر، حيث يسعى الفريق إلى التعاقد مع مهاجم برشلونة، عثمان ديمبيلي، الملقب بالوحش.

وبإمكان ديمبيلي (24 عاماً) المغادرة من ملعب نو كامب مجاناً نهاية الموسم، وعلى الرغم من مشاكل إصابته، فمن المؤكد أن مجموعة من أندية النخبة من جميع أنحاء العالم ستحرص على التعاقد معه.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية أن نيوكاسل سيتقدم بعرض مغر لديمبيلي، وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب رفض عرضاً جديداً للبقاء في برشلونة، وأضافت: إن لاعب بوروسيا دورتموند السابق لديه عرضان من ناديين إنجليزيين.

وتوقعت الصحيفة أن يحتوي العرض، الذي تقدم به نيوكاسل للاعب على راتب كبير، إذ إن صحيفة «ماركا» الإسبانية كشفت أن وكيل ديمبيلي طلب من برشلونة راتباً أسبوعياً يصل إلى 485 ألف جنيه استرليني حتى يمدد لاعبه عقده مع النادي الكاتالوني، الذي يبدو أنه لا يخطط لمنح المهاجم الفرنسي راتباً بهذه الضخامة، خاصة في ظل اشتراط وكيل أعمال اللاعب الحصول على نحو 12.5 مليون جنيه استرليني، نصيب وكيل أعمال ديمبيلي لإتمام صفقة تمديد العقد، وكذلك تضم شروط المهاجم الفرنسي حصوله على مكافأة تمديد عقد تصل إلى 25 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي يواجه فيه النادي الكاتالوني ضائقة مالية.

وأبدى برشلونة عدم موافقته على طلبات وكيل أعمال اللاعب، وتقدم بعرض يقل كثيراً عما يطالب به المهاجم الفرنسي.

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