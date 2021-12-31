المصدر: البيان

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واصل النجم المصري محمد صلاح ، المحترف فى صفوف فريق ليفربول، صدارته ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة العشرين من منافسات البريميرليج، والتي أسدل الستار عنها أمس بعد فوز مانشستر يونايتد على حساب بيرنلى بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أولد ترافورد".

رونالدو يصل للهدف 8



ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 8 أهداف محتلا المركز الرابع فى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الدخول إلى العام الجديد 2022.

صلاح يحافظ على الصدارة



وحافظ محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن ديوجو جوتا زميله في ليفربول.

فيما يأتى جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، ويتساوي 4 لاعبين في عدد الاهداف ح، وهم رونالدو مع اليونايتد ، سون هيونج مين مع توتنهام، ورافينها مع ليدز يونايتد، وإمانويل بونافنتور دنيس مع واتفورد، وسميث رو مع أرسنال، في عدد الاهداف ولكل منهما 8 أهداف.

ومن المفارقات أن الجولة العشرين شهدت عدم تسجيل أهداف من صلاح ومعظم المنافسين على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وكان رونالدو الوحيد الذي استطاع التسجيل في مباراة اليونايتد أمام بيرنلي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل 2022



محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفا.

ديوجو جوتا، ليفربول، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

رافينها، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إمانويل بونافنتور دنيس، واتفورد، 8 أهداف.

سميث رو، أرسنال، 8 أهداف.

ماوسون ماونت، تشيلسي، 7 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام يونايتد، 7 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

نيال موباي، برايتون، 7 أهداف.

بيرناردو سيلفا، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

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