هل بات مانشستر سيتي المرشح الوحيد لإحراز لقب الدوري الإنجليزي؟

المصدر: أ ف ب

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بعد ان كانت المنافسة مستعرة بين الثلاثي مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، وليفربول وتشلسي قبل اسبوعين، بدا السيناريو مختلفا في الوقت الحالي.

كانت نقطتان فقط تفصل بين الاندية الثلاثية في 14 ديسمبر، لكن مع نهاية الشهر الحالي، بات سيتي يتقدم بفارق 8 نقاط عن وصيفه المباشر تشلسي بعد ان تغلب على برنتفورد 1-صفر رافعا رصيده الى 10 انتصارات تواليا في الدوري، واستغل في الوقت ذاته سقوط تشلسي في فخ التعادل على ملعبه مع برايتون 1-1، وخسارة ليفربول امام ليستر سيتي صفر-1 منتصف الاسبوع الحالي.

تلقي وكالة فرانس برس الضوء على العوامل الاساسية في السباق نحو اللقب عشية السنة الجديدة.

فارق النقاط

يستطيع سيتي الابتعاد بفارق 11 نقطة اذا نجح في التغلب على ارسنال الرابع السبت في المرحلة الحادية والعشرين، في حين يلتقي تشلسي مع ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في اليوم التالي.

سيكون سيتي مرشحا فوق العادة لاحراز لقبه الرابع في السنوات الخمس الاخيرة واذا نجح بالابتعاد عن منافسيه بفارق اكثر من 10 نقاط، سيكون من الصعب على الاخيرين اللحاق به.

بيد ان مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا رفض القول بان اللقب قد حسم مبكرا مشيدا بالنوعية العالية لمنافسيه وقال في هذا الصدد "ثمة مباريات عدة متبقية. نتقدم بفارق 8 نقاط وهناك 54 نقطة متبقية ومباريات صعبة تنتظرنا".

وتابع "لن اصدق اي كان يقول لي بان الامر قد حُسم. نملك في مواجهتنا فريقين مدهشين هما تشلسي وليفربول".

وكان مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب اعترف بصعوبة مهمة فريقه باللحاق بمانشستر سيتي بعد الخسارة المخيبة امام ليستر سيتي الا في حال رفع من مستواه بشكل كبير حتى نهاية الموسم.

وباتت موقعة ستامفورد بريدج بين ليفربول وتشلسي في غاية الاهمية لاحداهما للاحتفاظ بأمل مطاردة سيتي.

اصابات وكوفيد في تشلسي

في المقابل، يعاني مدرب تشلسي الالماني توماس توخل من اصابات عدة في صفوفه بالاضافة الى بعض الحالات الايجابية للاعبيه.

فقد خضع ظهيره الايسر بن تشيلول لعملية جراحية في ركبته ستبعده حتى نهاية الموسم، كما تعرض ظهيره الايمن ريس جيمس لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مواجهة برايتون وسيغيب عن مباريات فريقه القادمة، كما يعاني مدافعه المخضرم تياغو سيلفا من اصابة عضلية ومدافعه الاخر الدنماركي اندرياس كريستيانسن من اصابة في ظهره. اما المهاجم الالماني تيمو فيرنر فاصيب بكوفيد-19.

بيد ان النقطة الايجابية الوحيدة في صفوف فتتمثل في عودة هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي خاض اول مباراة له اساسيا ضد برايتون في الدوري المحلي منذ أكتوبر بعد تعرضه لاصابة في كاحله واصابته بكوفيد-19.

كما اضطر كلوب الى اجراء تبديلات في صفوف فريقه بعد الحالات الايجابية لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي فابينيو والاسباني تياغو الكانتارا.

ويواجه ليفربول مشكلة بسبب اقامة بطولة كأس الامم الافريقية في الفترة من 9 يناير حتى السادس من فبراير المقبلين، حيث سيخسر ابرز اسلحته الهجومية المتمثلة بالمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين سيلتحقان بمنتخبي بلادهما مباشرة بعد المباراة مع تشلسي.

في المقابل، فان غوارديولا لم يواجه مشاكل كبيرة، حيث غاب الثلاثي الاسباني رودري، وكايل ووكر وجون ستونز عن المباراة ضد برنتفورد لكن دكة الاحتياطيين لديه لا تقل شأنا عن الاساسيين.

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا في الدوري الانكليزي في حين اضاف مانيه 7.

وستكون مسؤولية تسجيل الاهداف في غياب الثنائي ملقاة على عاتق المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي يبلي بلاء حسنا هذا الموسم وقد سجل 10 اهداف في الدوري ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

في المقابل، سيفتقد تشلسي خدمات حارس مرماه السنغالي ادوار مندي لكنه سيحتفظ بالجناح المغربي حكيم زياش لعدم استدعائه الى صفوف منتخب بلاده.

اما مانشستر سيتي فيفتقد جهود جناحه الجزائري رياض محرز.

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