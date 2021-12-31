وكيل رونالدو ينفي رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نفى خورخي مينديز وكيل أعمال وصديق كريستيانو رونالدو، رغبة موكله في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأكد أن النجم البرتغالي سعيد للغاية في "الشياطين الحمر".

وتعرض رونالدو (36 عاماً)، للانتقادات مؤخراً، من قبل جماهير مانشستر يونايتد، كما أثير الكثير من الجدل حول نقص التناغم بين رونالدو وزملائه في الفريق.

كما بدا أن رالف رانجنيك مدرب الفريق الإنجليزي، ينتقد رونالدو لعدم التحرك بدون كرة، وعلى الرغم من هذه المشكلات، كان مينديز سريعاً في إبطال أي حديث عن رحيل محتمل لرونالدو.

وقال مينديز في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" إيطاليا، وبحسب صحيفة "صن" الإنجليزية: "رونالدو سعيد للغاية في مانشستر يونايتد"، وتوقع مينديز أن يحظى عميله بموسم ناجح في أولد ترافورد.

وأضاف: "سيواصل رونالدو أداءه القوي والرائع كما هو الحال دائماً في مسيرته، وأنا متأكد من أنه سيكون موسماً رائعاً بالنسبة له".

وأنهى رونالدو 2021، بقوة مساء أمس الخميس، حيث سجل هدفاً ليساهم في فوز يونايتد المريح 3-1 على بيرنلي، ففي الشوط الأول الذي سيطر فيه يونايتد، وصف بأنه أفضل 45 دقيقة صنعها يونايتد منذ وصول رانجنيك، سجل رونالدو هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

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