كرة القدم في اليابان.. رقص للمنافس ثم انتشار فهدف!.. فيديو

المصدر: البيان

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نفذ فريق تاكاغاوا جاكوين من محافظة ياماغوتشي اليابانية ركلة حرة فريدة ترجمت في النهاية بهدف في شباك الفريق المنافس، أول أمس الأربعاء.

وجاء ذلك خلال مواجهتهم فريق ستار ريدج من مقاطعة إيشيكاوا في بطولة اليابان الوطنية بنسختها الـ 100 لكرة القدم المخصصة للمدارس الثانوية.

إذ شكلت مجموعة من المهاجمين دائرة على الجانب الآخر من منطقة الجزاء، ممسكين بأيديهم وهم يرقصون ويلتفون بينما اصطف زميلهم لتسديد الركلة الحرة.

كان لاعبو ستار ريدج مرتبكين تماما، حيث كان الدفاع في حالة من الفوضى كاملة لا يملكون أية فكرة عما يمكن توقعه من الكرات الثابتة.

وبمجرد أن بدأ منفذ الركلة الحركة، تفرقت الدائرة فجأة، مع اندفاع المهاجمين نحو المرمى في جميع الاتجاهات مع توقيت مثالي وترك الدفاع في حالة من الارتباك.

ليتم تسديد الكرة في اتجاه القائم الخلفي وإيداعها بشكل جميل داخل الشباك، بهذا نجحت الخطة التي كانت لطيفة وفعالة بنفس القدر.

وأنهى تاكاغاوا جاكوين المباراة بفوز كبير 4-2 ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة اليابان لكرة القدم للمدارس الثانوية، وفق "روسيا اليوم".

بعد رؤية نجاح هذه الركلة الحرة في مباريات المدرسة الثانوية اليابانية، لا تندهش كثيرا إذا رأيت أندية الدوري الممتاز لربما تحاول إعادة تنفيذ هذه الرقصة الفعالة في مباريات رأس السنة الجديدة.

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