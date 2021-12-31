رايت: التغطية الإعلامية لكأس أمم إفريقيا "تشوبها العنصرية"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر مهاجم إنجلترا ونادي أرسنال السابق إيان رايت إن التغطية الإعلامية لكأس أمم إفريقيا "تشوبها العنصرية" في الوقت الذي يستعد فيه النجوم الأفارقة في الدوري الإنكليزي الممتاز للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في النهائيات.

ويخوض غمار البطولة القارية الأهم نخبة من أبرز لاعبي الأندية الانجليزية على رأسهم ثنائي هجوم ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

ورأى رايت أن التعامل مع البطولة الإفريقية يختلف بشكل كبير عن كأس أوروبا 2020 التي أقيمت الصيف الماضي في أكثر من دولة أوروبية لا سيما في ما يتعلق بمسألة تسريح اللاعبين للانضمام الى منتخبات بلادهم.

وفي مقطع فيديو نشره رايت على حسابه الرسمي على انستغرام، قال مهاجم أرسنال السابق "هل هناك أية بطولة تحظى بازدراء أكبر من كأس أمم إفريقيا؟ "ليس هناك شرف أكبر من تمثيل بلدك عندما تكون رياضياً. التغطية مشوبة تماماً بالعنصرية، مشوبة تماماً".

وأوضح "خضنا كأس أوروبا في 10 دول في خضم الجائحة ولم نواجه أية مشكلة على الإطلاق. لكن الكاميرون، وهي دولة واحدة تستضيف بطولة، فلماذا يعتبرون بأنها تمثل مشكلة؟".

وتابع انتقاده، قائلاً "يتم سؤال اللاعبين عما إذا كانوا يشعرون بالفخر لاستدعائهم الى صفوف منتخباتهم الوطنية. تخيلوا لو كان الأمر ينطبق على لاعب انجليزي يمثل الأسود الثلاثة؟".

ونوه رايت بان أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية هم من الافارقة، وقال في هذا الصدد "إذا كنا نحبهم على مستوى الأندية، فلماذا لا نحبهم على المستوى الدولي مثل نظرائهم من جميع أنحاء العالم؟" لماذا تتعرض هذه البطولة لهذا القدر من الانتقادات باستمرار؟".

تلقى رايت دعم مهاجم برشلونة السابق صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد لكرة القدم.

غرّد إيتو قائلاً "كل الاحترام لإيان رايت. لا شرف أكبر للرياضي من تمثيل بلده. كأس أمم إفريقيا هي احتفال بالفخر الإفريقي، وستثبت البطولة الأسبوع المقبل مرة أخرى عظمة اللاعبين الأفارقة التي لا يمكن إنكارها".

وكان الدولي السابق الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس قد ناشد في وقت سابق الجميع بضرورة احترام البطولة الإفريقية، وحذا حذوه مهاجم أياكس أمستردام العاجي سيباستيان هالر.

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