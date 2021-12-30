أحمد رفعت يعلق على استبعاده من منتخب مصر بصورة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علَّق صانع ألعاب فريق فيوتشر المصري المتألق أحمد رفعت على استبعاده من صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بنشر صورة له على حسابه في فيس بوك بقميص منتخب مصر .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وضمت القائمة النهائية التي اختارها كيروش 25 لاعبًا، بينما استبعد عددا من النجوم الكبار على رأسهم نجم الأهلي محمد مجدي أفشة وكذلك أحمد رفعت ليكون في القائمة صانع ألعاب واحد فقط هو عبدالله السعيد.

ونشر أحمد رفعت صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»صورة بقيمص منتخب مصر وعلق عليها بوضع إيموشن العلم المصري ويد تصفق وقلب.

وكان أحمد رفعت قد تألق في صفوف منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب في قطر وسجل هدفين وتوقع الكثيرون أن يكون ضمن قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز