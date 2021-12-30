الاصابة تُبعد جايمي فاردي عن الملاعب 4 أسابيع

المصدر: وكالات

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سيبتعد مهاجم ليستر سيتي الدولي جايمي فاردي عن الملاعب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع عقب تعرضه لاصابة في فخذه الثلاثاء، خلال مباراة الفوز على ليفربول بهدف نظيف في منافسات المرحلة العشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

واعتبر مدرب ليستر الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز أن "الإرهاق" المتراكم في نهاية هذا العام وبشكل خاص توالي مباريات الدوري الممتاز، ولا سيما مرحلة الـ "بوكسينغ داي"، وكذلك تفشي جائحة "كوفيد-19" مجدداً، "ساهما" في إصابة فاردي.

وكان سبق للهداف، البالغ 35 عاماً، أن عانى من اصابة عضلية خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح في 22 الشهر الحالي، ما أجبر مدربه على اراحته في مباراة الخسارة المذلة 3-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري في المرحلة التاسعة عشرة.

ويعتبر فاردي أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 15 مباراة.

ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة، من 6 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

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