بخدعة الرقصة.. فريق ياباني يسجل هدفاً ماكراً في مرمى الخصم "فيديو"

المصدر: البيان

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حول فريق تاكاغاوا جاكوين الياباني لكرة القدم ركلة حرة إلى رقصة ليستطيع بهذه الخدعة الماكرة إرباك الفريق الخصم وتسجيل هدف مباغت.

وجاء ذلك خلال مواجهتهم فريق ستار ريدج من مقاطعة إيشيكاوا في بطولة اليابان الوطنية بنسختها الـ100 لكرة القدم المخصصة للمدارس الثانوية.

إذ شكلت مجموعة من المهاجمين دائرة على الجانب الآخر من منطقة الجزاء، ممسكين بأيديهم وهم يرقصون ويلتفون بينما اصطف زميلهم لتسديد الركلة الحرة.

كان لاعبو ستار ريدج مرتبكين تماما، حيث كان الدفاع في حالة من الفوضى كاملة لا يملكون أي فكرة عما يمكن توقعه من الكرات الثابتة.

وبمجرد أن بدأ منفذ الركلة الحركة، تفرقت الدائرة فجأة، مع اندفاع المهاجمين نحو المرمى في جميع الاتجاهات مع توقيت مثالي وترك الدفاع في حالة من الارتباك.

ليتم تسديد الكرة في اتجاه القائم الخلفي وإيداعها بشكل جميل داخل الشباك، بهذا نجحت الخطة التي كانت لطيفة وفعالة بنفس القدر.

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