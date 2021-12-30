الجزائري بن رحمة يحتفل مع والدته بعد تألقه في مباراة وستهام بـ "البريميرليغ".. فيديو

المصدر: البيان

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حرص الجزائري سعيد بن رحمة، نجم وستهام يونايتد، على التوجه للمدرجات بعد فوز فريقه، للاحتفال الذي أصبح معتادا مع والدته هناك، خاصة بعد تألقه مع فريقه في مواجهة واتفورد، أول أمس الثلاثاء.

وسجل بن رحمة أحد أهداف فريقه الأربعة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي وستهام فيديو رائعا للنجم الجزائري وهو يتوجه للمدرجات بعد نهاية المباراة ليعانق والدته التي قبلت يده، قبل أن يعطيها قميصه، والتي بدورها منحته لأحد المشجعين، وسط تشجيع حار من الجماهير.

وأصبح بن رحمة مشهورا في الفترة الأخيرة بالذهاب إلى مدرجات جماهير وستهام حتى يحتفل بأهدافه أو بالانتصارات مع والدته، التي واظبت مؤخرا على التواجد وسط الجمهور وتشجيع نجلها.

ومنذ بداية الموسم، شارك بن رحمة البالغ 26 عاما في 19 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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