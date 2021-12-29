مانشستر سيتي يختتم 2021 على قمة أغلى أندية العالم

المصدر: وام

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أنهى نادي مانشيستر سيتي عام 2021 بتصدره للدوري الإنجليزي" البرمييرليج" بفارق مريح من النقاط عن أقرب منافسيه، ليعطي مؤشر لكل المنافسين أنه عازم على الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، والسادس منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي في عام 2008.

ولم يتوقف الـ" سيتي" عند هذا النبأ السار لعشاقه ومحبيه حول العالم، حيث أنه تصدر مجموعته أيضا في الدور التمهيدي لدوري الأبطال الأوروبي" الشامبيونز ليج" ويقدم أداء قويا في البطولة يضعه على قائمة الترشيحات للذهاب بعيدا في هذه البطولة، والمنافسة بقوة على لقبها.

ومن الأنباء السارة أيضا التي نعزز مكانة النادي عالميا هو إنهاؤه لعام 2021 على قمة أندية العالم من حيث القيمة السوقية وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أسعار اللاعبين والقيمة السوقية للفريق، حيث يعد الـ"سيتي" النادي الوحيد في العالم حاليا الذي تتجاوز قيمة لاعبيه السوقية المليار يورو، حيث تبلغ قيمة الفريق السوقية وفقا لتقديرات ديسمبر الجاري 1.04 مليار يورو، ويليه فريق باريس سان جيرمان بقيمة 927.7 مليون يورو، ثم تشيلسي في المركز الثالث ب 878.5 مليون، ورابعا يأتي مانشيستر يونايتد بقيمة 865 مليون، ثم ليفربول بقيمة 861 مليون، وبايرن ميونيخ في المركز السادس ب 819.5 مليون، وريال مدريد سابعا ب 751 مليون جنيه إسترليني، ثم أتليتيكو مدريد ثامنا ب 745.90 مليون، وبرشلونة تاسعا ب 695 مليون، وأخيرا توتنهام في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 643.25 مليون يورو.

وتأسس نادي مانشستر سيتي الملقب بال" سيتيزنس" عام 1880 باسم سينت ماركس، ثم تحول اسمه عام 1894 لمانشستر سيتي، وبعد انتقال ملكيته إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار عام 2008، عاد إلى تألقه وفاز بلقب البريميير ليج بعد 44 عاما من الغياب، وأصبح أكثر أندية الدوري الانجليزي تتويجا بلقب الدوري في العقد الأخير، وعاد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2011، ثم صعد العام الماضي إلى نهائي البطولة حيث كان قاب قوسين أو أدني للفوز بها تحت قيادة مدربه الإسباني المميز بيب جوارديولا، وينتمي النادي حاليا إلى مجموعة" سيتي فوتبول جروب" التي تضم 11 ناديا لكرة القدم حول العالم، وتعد أكبر منظومة لكرة القدم حول العالم.

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