كلوب: لاحظت ما فعله لاعب ليستر سيتي مع صلاح

المصدر: وكالات

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قال المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب، إنه لاحظ مع فعله لاعب ليستر سيتي مع محمد صلاح قبل تسديده لركلة الجزاء أمام ليستر سيتي، وربما يكون ذلك قد أثر عليه.

وكان صلاح قد أهدر ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة من المباراة التي انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف أمام مضيفه ليستر سيتي في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسب موقع "ليفربول إكو" قال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة، "كانت مباراة غريبة للغاية، لم نكن جيدين بما يكفي".

وأضاف "لعبنا مباراة سيئة للغاية، لذا فقد كان فوزا مستحقا لهم".

وعن إهدار صلاح لركلة الجزاء، أكد كلوب: "بالتأكيد كان جيمس ماديسون (لاعب ليستر سيتي) يتحدث إليه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكن الجميع يفعل ذلك".

وتابع "عادة ما يسجل صلاح من هذه المواقف والليلة لم يفعل.

وختم قائلا: "صلاح جزء من الفريق والفريق بأكمله لم يكن في حالته".

يشار إلى أنه عقب الخسارة خرجت الصحف الإنجليزية للحديث عن تصرف لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون، تجاه محمد صلاح قبل أن يسدد ركلة جزاء.

وظهر لاعب الوسط ماديسون وهو يقف خلف محمد صلاح، بمسافة قريبة، قبل أن ينطق بكلمة في أذن الجناح المصري قبل أن ينفذ ركلة الجزاء في الشوط الأول، في محاولة منه لتشتيت انتباهه، ويبدو أنه نجح في ذلك.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني متأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

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