كريستيانو رونالدو: شكراً دبي..أنت جميلة ورائعة دائماً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ولاعب مانشستر يونايتد عن سعادته بتتويجه بجائزة "الهداف التاريخي" في حفل جوائز "دبي غلوب سوكر" الذي أقيم أول من أمس في فندق أرماني ببرج خليفة.

ونشر رونالدو عبر حسابه "انستغرام" و "فيسبوك" ثلاث صور من الحفل، الأولى عندما ظهرت صورته على برج خليفة أعلى برج في العالم، والثانية عندما ألقى كلمته للحضور عبر تقنية الفيديو، والثالثة عند استلام وكيل أعماله خورخي مينديز الجائزة بدلا عنه وعلق قائلا: " دبي جميلة ورائعة دائما بهندستها المعمارية المدهشة وشعبها اللطيف، أنا فخور بأن يتم اختياري، عاما بعد عام، في مثل هذا الحدث الأنيق والمرموق مع مثل هذا التأثير العالمي، يعد حفل دبي غلوب سوكر بالفعل أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، والحصول على هذه الجائزة القيمة، لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، هو حقا حلم آخر تحقق، شكرا لك دبي! آمل أن أراكي قريبا."

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