ليستر سيتي يسقط ليفربول في ليلة حزينة لصلاح

المصدر: البيان

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سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد أديمولا لوكمان في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 14 تصدى لها كاسبر شماكيل ورغم متابعته للكرة المرتدة برأسية لكنها ارتطمت بالعارضة.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

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