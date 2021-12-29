محمد صلاح يهدر ثاني ركلة جزاء مع ليفربول في عام 2021

المصدر: البيان

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أهدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ركلة جزاء أمام ليستر سيتي في الدقيقة 15، في المباراة التي تقام حالياً ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لتكون ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها محمد صلاح في عام 2021 قبل نهايته؛ وكانت الأولى أمام فريق ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا بالجولة الأولى من دور مجموعات على ملعب الأنفيلد.

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد تشامبرلين - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: لوك توماس - ويلفرد نديدي - دانييل أمارتي - تيموي كاستاني

خط الوسط: كيرنان ديوسبري هول - حمزة تشودري - عبد الله سوماري - جيمس ماديسون

خط الهجوم: جيمي فاردي - كيليشي إيهيناتشو

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني في ترتيب بريميرليغ برصيد 41 نقطة بفارق ست نقاط خلف مانشيتر سيتي المتصدر، بينما يأتي ليستر في المرتبة رقم 11 برصيد 22 نقطة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا، وكذلك قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي بتقديم 9 "أسيست" في 18 مباراة حتى الآن.

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