فينالدوم خير مثال على الفخ .. صلاح في خطر

المصدر: البيان

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كشفت تقارير بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يقترب من مرحلة الخطر، آخر 18 شهراً، في عقد نجمه المصري محمد صلاح، وهو مطالب باتخاذ قراره النهائي بشأن مصير اللاعب، سواء بالتجديد أو البيع.

وينتهي عقد "الفرعون" المصري في صيف العام 2023، حيث زعمت تقارير أن صلاح يطلب مضاعفة راتبه الحالي من أجل التجديد.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول قد يتعرض لانتقادات بسبب تأخره في حسم مصير هدافه، مشيرةً الى أن زميل صلاح السابق جورجينيو فينالدوم خير مثال على الفخ الذي يقترب منه اللاعب المصري، إذا أصر على طلباته التي لا يقدر عليها "الريدز".



وأضافت أنه بعد أشهر قليلة من فشل مفاوضات التجديد بين فينالدوم وليفربول، وجد اللاعب الهولندي نفسه في باريس سان جيرمان يحصل على الراتب الذي طلبه.



وتابعت: "لكن، يواجه فينالدوم مشكلة كبيرة تتعلق بالمشاركة، حيث لم يخض سوى 5 مباريات كاملة حتى الآن مع العملاق الباريسي".



وأكملت: "من الصعب أن يتحول صلاح إلى مقاعد البدلاء إذا انتقل إلى أي نادٍ، لكنه سيواجه مشكلة بالعثور على المكان الذي يلبي طلباته. فهو لا يملك الكثير من الخيارات، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي سيكون أمامه مانشستر سيتي وسان جيرمان فقط".

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