مبابي يحسم الجدل حول رحيله عن سان جيرمان

المصدر: أ ف ب

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أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بأنه سينهي الموسم "100 بالمئة" مع فريقه الحالي باريس سان جرمان ولن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وذلك في مقابلة بثتها الثلاثاء شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وكان بقاء ابن الـ23 عاماً مع نادي العاصمة الفرنسية موضع شك منذ الصيف المنصرم بعدما أعرب صراحة عن رغبته بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يحصل على مبتغاه وبقي في الفريق من دون أن يمدد عقده الذي يصل الى نهايته في 30 يونيو المقبل.

ولدى سؤاله عن إمكانية الرحيل عن "بارك دي برينس" خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، أجاب بطل مونديال 2018 مع ابتسامة على محياه "في يناير، كلا. أنا في باريس سان جرمان وسعيد جداً. سأنهي الموسم (معه) 100 بالمئة".

وشدد لاعب موناكو السابق الذي كلف سان جرمان 180 مليون يورو للتعاقد معه في صيف 2017، على أنه "سأقدم كل شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس الفرنسيين".

وتطرق مبابي الى المواجهة المرتقبة بين سان جرمان وريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، قائلاً إن النادي الباريسي "جاهز" و"يملك الفريق الذي يخوله الفوز".

وعن مواجهة ما قد يكون فريقه المستقبلي، قال مبابي "الأمر الوحيد الذي يشغل بالي هو الفوز على ريال مدريد في فبراير (ذهاباً) ومارس (إياباً)"، كاشفاً بأنه لا يشعر "بأي ندم" للكشف الصيف الماضي عن رغبته بالانتقال الى نادي العاصمة الإسبانية.

وقال في هذا الصدد "كنت صريحاً. أنا أبوح بما أشعر به... لكني بطبيعة الحال سعيد بالبقاء، بأن ألعب بجانب (الوافد الجديد الى سان جرمان النجم الأرجنتيني ليونيل) ميسي وكل الشبان".

ويبدو أن سان جرمان لم يفقد الأمل بإمكانية بقاء مبابي لما بعد الصيف المقبل، وذلك بحسب ما أفاد مؤخراً مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو في حديث اذاعي، قائلاً "إنها وضعية استثنائية لاننا نتكلم عن افضل لاعب في العالم يصل الى نهاية عقده. اعتقد بانه لا تزال ثمة امكانية جيدة لتمديد عقده، انا اثق بذلك".

واضاف "كيليان اصبح اكثر قوة هذا العام. سيعتقد الناس بأننا نقول ذلك لأننا نريد تمديد عقده لكن ذلك ليس صحيحاً. فعلى عتبة بلوغه الثالثة والعشرين يتمتع كيليان بنضوج مدهش. الجميع يعرف ذلك، نريده ان يستمر معنا لاطول فترة ممكنة".

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