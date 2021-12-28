ليفربول يناور محمد صلاح بورقة هذا اللاعب

المصدر: البيان

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لجأ مسؤولو نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم مؤخرا إلى ورقة ضغط من أجل إقناع اللاعب المصري محمد صلاح بالتوقيع على عقد جديد مع «الريدز».

وينتهي عقد صلاح مع الفريق في صيف 2023، وتزعم تقارير أن اللاعب المصري يطلب مضاعفة راتبه الحالي من أجل البقاء.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن تحرك ليفربول مؤخرا للتعاقد مع نجم وست هام، جارود بوين، قد يجبر اللاعب المصري على التجديد.

وأشارت إلى أن ليفربول مستعد لبيع صلاح في يناير أو الصيف المقبل، إذا استمر في المماطلة بشأن التوقيع على العقد الجديد.

وأوضحت أن ليفربول سيلجأ أولا إلى بعض الحيل لإقناع صلاح بالتجديد، ومنها القيام بتحركات جادة تجاه بديل محتمل له (جارود بوين).

وذكرت أن مناورة ليفربول بورقة بوين قد تكون عالية المخاطر، لكن ربما تصبح كافية لإقناع صلاح بالبقاء وتخليه عن المطالب الكبيرة في الراتب السنوي.

وقالت الصحيفة إن صفقة بوين بمنزلة تحذير من ليفربول لصلاح مفاده «نحن قادرون على استبدالك، وأنت ستواجه خطر فقدان فرصة رائعة لمواصلة الفوز بالبطولات الكبرى معنا، لاسيما مع قلة الأندية المتاحة لتوفير نفس الظروف».

وأضافت أن خطوة التفاوض الجاد مع بوين جعلت ليفربول في موقف أقوى خلال محادثات التجديد مع صلاح.

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