ليفربول يستعد لاتخاذ قرار تاريخي بحق محمد صلاح

المصدر: البيان

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أوردت تقارير إنجليزية استمرار المفاوضات بين نادي ليفربول الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح لتجديد عقد الأخير الذي ينتهي في يونيو 2023، حيث تنوي الإدارة تجديد العقد خلال هذه الأيام.

وتحت عنوان:"مُلاك ليفربول يتخذون قرارا حاسما لأول مرة في التاريخ بسبب محمد صلاح”، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية:" مُلاك ليفربول مستعدون لمنح محمد صلاح راتبا ضخما ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في محاولة لاقناعه بالتجديد مما سيحطم قرارهم ومبادئهم القديمة بشأن سقف رواتب اللاعبين".

وذكرت شبكة ESPN التلفزيونية الأمريكية أن نادي ليفربول سيقدم عرضا خياليا لنجمه محمد صلاح أملا في تمديد عقده.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح، وفقا للعقد الجديد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتصدر محمد صلاح،قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي بعد انخفاض القيمة التسويقية للعديد من نجوم البريميرليغ مؤخرا.

جاء ذلك، وفقًا للإحصائية التى نشرها موقع «ترانسفير ماركت» العالمى.

وشهدت القيمة التسويقية للاعبى الدورى الإنجليزى مؤخرًا العديد من التغييرات، حيث شهدت انخفاض قيمة بعض النجوم مقابل ارتفاع القيمة التسويقية للبعض الآخر.

ولم تتغير القيمة التسويقية لمحمد صلاح، حيث ظلت كما هى 100 مليون يورو، فيما انخفضت قيمة هارى كين نجم توتنهام الذى كان ينفرد بقائمة الأغلى في البريميرليغ.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة أعلى 10 لاعبين من ناحية القيمة التسويقية فى الدوري الإنجليزى، مع الثنائي هارى كين وروميلو لوكاكو، والتي جاءت على النحو التالي:

1- المصرى محمد صلاح (ليفربول) - 100 مليون يورو.

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) - 100 مليون يورو.

3- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) - 100 مليون يورو.

4- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 90 مليون يورو.

5- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 90 مليون يورو.

6- الإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) - 85 مليون يورو.

7- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) - 85 مليون يورو.

8- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 85 مليون يورو.

9- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتى) - 85 مليون يورو.

10- الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - 80 مليون يورو.

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