مفاجأة من العيار الثقيل.. قائمة أغلى لاعبي العالم تخلو من ميسي ورونالدو وليفاندوفيسكي

المصدر: وام

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خلت قائمة أغلى 10 لاعبين كرة قدم في العالم مع نهاية عام 2021 من الأرجنتيني ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفائز بجائزة البالون دور الشهر الماضي للمرة السابعة في مسيرته، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشيستر يونايتد وأفضل هداف على مر العصور، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ هداف الموسم 2021، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.

واحتل المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقا لموقع " ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أسعار وقيمة اللاعبين السوقية، اللاعب الفرنسي كليان مبابي الفائز أمس بجائزة أفضل لاعب في العالم في جلوب سوكر دبي 2021، حيث بلغت قيمته السوقية 160 مليون يورو برغم تراجعها بما يوازي 65 مليون يورو على خلفية تأثيرات سوق انتقالات اللاعبين بجائحة كورونا، حيث كانت قيمته السوقية قبل الجائحة تبلغ 225 مليون يورو.

وحل اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو، على خلفية عطائه المميز مع فريقه، وتسابق عدد من أكبر أندية أوروبا لشرائه والاستفادة من خدماته، خاصة أنه ما زال لم يكمل عامه الـ 22، ويحطم الكثير من الأرقام القياسية كهداف متكامل يمتلك عناصر السرعة ولقوة والمهارة في آن واحد ويبغ طوله 194 سم.

ويتواجد في المركز الثالث اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو، مستفيدا من انطلاقته القوية في الموسم الجاري، وتصدره لقائمة هدافي البريميير ليج، وقائمة صانعي الأهداف أيضا، ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول في الشامبيونز ليج، والبريميير ليج.

ويأتي هاري كين هداف فريق توتنهام في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية برصيد 100 مليون يورو أيضا مستفيدا من فوزه الموسم الماضي بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريميير ليج، ويليه البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم تسيلسي بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو، ثم الهولندي فرانكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشيستر سيتي في المركز السابع بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشيستر يونايتد بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو أيضا، والبرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، ثم الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشيستر سيتي في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 85 مليون يورو

تجدر الإشارة إلى أن سوق انتقالات اللاعبين والقيمة السوقية لهم قد تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، خاصة مع تعرض معظم أندية العالم لأزمات مالية.

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