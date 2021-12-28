صلاح في الصدارة ..ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الـ20

المصدر: البيان

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واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 20 من البريميرليج، اليوم الثلاثاء.

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي وديوجو جوتا بـ 10 أهداف.

وحافظ محمد صلاح، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ، رغم تأجيل مباراة فريقه في الجولة الـ19.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ19، وذلك بسبب تفشي إصابات كورونا في صفوف فريق المدرب مارسيلو بيلسا.

وظل الفارق ثابتا بين صلاح وأقرب منافسيه، وهو زميله البرتغالي ديوجو جوتا، والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.

كما ظل الفارق ثابتا بين النجم المصري وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بعدما فشل الأخير في التسجيل خلال الهزيمة من مانشستر سيتي بنتيجة 3-6، ليبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.

وضم المركز الرابع 3 لاعبين سجلوا 8 أهداف، هم سميث رو لاعب أرسنال، ورافينيا نجم ليدز يونايتد، بالإضافة إلى سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير.

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