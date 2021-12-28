إصابة مدافعيْن من برشلونة بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي برشلونة أمس الاثنين إصابة مدافعيه الفرنسي كليمان لانغليه والبرازيلي داني الفيش بفيروس "كوفيد-19"، وسيغيبان عن مباراة الفريق ضد مضيفه ريال مايوركا الأحد المقبل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة سابع الدوري في بيان "اللاعبان يشعران بحالة جيدة وهما معزولان في منازليهما".

وكشفت العديد من الأندية الإسبانية عن حالات إيجابية لـ"كوفيد-19"، حيث أوضح ريال سوسيداد الاثنين أن عشرة من لاعبيه أصيبوا بالفيروس.

وكان ريال مدريد المتصدر أعلن منتصف الشهر الحالي عن إصابة ستة لاعبين في صفوفه.

ولم يتم حتى الآن تأجيل أية مباراة من المرحلة التاسعة عشرة، بينما تسبب الفيروس في تأجيل العديد من المباريات خاصة في البطولة الإنكليزية.

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