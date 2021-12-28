مبابي يفوز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العام

المصدر: أ ف ب

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فاز مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العام في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين في دبي.

وتفوق مبابي البالغ من العمر 23 عاما، والذي ساهم بتتويج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية، على قائمة نجوم ضمت زميليه في النادي الباريسي الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، وفي منتخب "الديوك" كريم بن زيمة (ريال مدريد الاسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الانجليزي) والمصري محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الالماني).

وقال مبابي عقب تتويجه: "أود أن أشكر زملائي في النادي والمنتخب، وكل من ساعدني لأصل إلى هنا، أشكر عائلتي التي تتواجد بجانبي دائما، الجائزة مهمه لأواصل التقدم ولربما العودة الى هنا وافوز بجوائز عدة فرديا وجماعيا".

وخلف مبابي مهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي الفائز بالجائزة العام الماضي والذي عوض بنيله جائزتي أفضل لاعب حسب اختيار الجمهور عبر منصة (تيك توك) وافضل هداف في العام (جائزة الأسطورة الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا).

وكان ليفاندوفسكي حل في نوفمبر ثانيا في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية خلف ميسي.

وقال الدولي البولندي: "هذه الجائزة تبدو مختلفة، أرى الرقم 10 الذي يخص دييغو، بالنظر إلى ما حدث في العام، فإن هذه الجائزة تعني لي أكثر".

وسجل ليفاندوفسكي 43 هدفا في الدوري الالماني (البوندسليغا) في 2021، ليحطم الرقم القياسي كأفضل هداف في عام واحد الذي كان يتشاركه مع أسطورة بايرن ميونيخ غيرد مولر والذي حققه في 1972.

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم ابرز المنتمين الى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وفي الجوائز الأخرى، التي وزعت في الأمسية، نال رونالدو جائزة افضل هداف على مر العصور بعدما اصبح صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (115 هدفا متفوقا على الإيراني علي دائي 109 اهداف)، وأول من يتجاوز 800 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وقال مواطنه ووكيل أعماله جورج مينديش، الذي تسلم الجائزة بدلا منه: "من الصعب على أي لاعب أن يسجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، فهو أفضل لاعب في العالم، ويستحق هذه الجائزة".

من جهته، قال رونالدو في كلمة مسجلة عبر الشاشة: "لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع عطلة عيد ميلاد سعيدة".

وفازت إيطاليا بطلة يورو 2020 بجائزة افضل منتخب، ومدربها روبرتو مانشيني بجائزة افضل مدرب، وتشلسي الإنجليزي بطل أوروبا بجائزة أفضل ناد، والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) بجائزة أفضل مدافع، والبرازيلي رونالدينيو بجائزة أفضل مسيرة لكرة القدم.

ونال الإيطالي فيدريكو باستورليو جائزة افضل وكيل اعمال، ليخلف منديش الفائز 10 مرات، منها 4 على التوالي من 2017 حتى 2020.

وعند السيدات، استأثر برشلونة بطل أوروبا أيضا بجائزتي افضل ناد ولاعبة (اليكسيا بوتياس).

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