رغم تأجيل مباراة ليفربول.. صلاح هداف البريميرليغ بعد "البوكسينغ داي"

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شهدت منافسات جولة "البوكسينغ داي" الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، إقامة 6 مباريات، وتأجيل ثلاث مواجهات أخرى بسبب جائحة كورونا.

وبدأت مباريات "البوكسينغ داي" بفوز مثير لفريق مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي (5-3) في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، على ملعب "الاتحاد".

كما حقق الثلاثي اللندي أرسنال وتوتنهام هوتسبر وتشيلسي انتصارات عريضة وهامة.

فقد أمطر أرسنال شباك مضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف من دون رد، وتغلب توتنهام على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وخرج فريق تشيلسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه أستون فيلا.

أما وستهام يونايتد فقد خسر في عقر داره أمام ضيفه أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل ثلاثة.

في حين فاز برايتون على ضيفه برينتفورد.

وتأجلت مباراة فريق ليفربول وبيرنلي أمام ضيفيهما ليدز يونايتد وإيفرتون على الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 15 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف

4- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 8 أهداف

4- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 8 أهداف

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

7- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 7 أهداف

7- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 7 أهداف

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 7 أهداف

7- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 7 أهداف

7- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 7 أهداف

7- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 7 أهداف

7- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

14- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

14- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 6 أهداف

14- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 6 أهداف

14- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

18- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

18- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 5 أهداف

18- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

18- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

18- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

18- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 5 أهداف

18- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 5 أهداف

18- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 5 أهداف

18- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

18- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 5 أهداف

18- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 5 أهداف

18- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 5 أهداف

31- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال) – 4 أهداف

31- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 4 أهداف

31- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

31- البلجيكي كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) – 4 أهداف

31- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

31- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

31- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

31- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

31- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

31- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

31- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 4 أهداف

31- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 4 أهداف

31- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 4 أهداف

31- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 4 أهداف

31- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 4 أهداف

31- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

31- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 4 أهداف.

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