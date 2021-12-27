«حوار هجومي» بين ليفاندوفيسكي ومبابي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يبدأ مؤتمر دبي الرياضي الدولي اليوم بجلسة تجمع اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية حالياً وهما روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وقائد منتخب بولندا، وكيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان وأهم مهاجم شاب في العالم حالياً الفرنسي في جلسة حوارية، إذ لم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أي جلسة حوارية من قبل ليواصل بذلك المؤتمر تقديم الجديد في كل دورة.

وكان المؤتمر سباقاً في جمع أهم النجوم وخاصة من المهاجمين في جلسة واحدة إذ اجتمع كرستيانو رونالدو مع روبرت ليافندوفيكسي والحارس السابق ايكر كاسياس في جلسة حوارية في دورة العام الماضي، كما اجتمع كرستيانو رونالدو قبلها مع اليساندرو دلبيرو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا حينها، وجلسة جواو فيلكس ولوكاكو، وغيرها الكثير من الجلسات.

ويسعى مجلس دبي الرياضي دائماً في مؤتمر دبي الرياضي وغيره من المناسبات والفعاليات لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية والاتحادات الدولية لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح والكشف عن أسلوبهم وفلسفتهم في مواجهة التحديات وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية والقدرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، لنشر هذه الثقافة بين أوساط لاعبينا وتقديم صورة حقيقية لكيفية صناعة البطل والمشوار الذي يقطعه اللاعبون العالميون للوصول إلى منصات التتويج.

وتسلط الجلسة الضوء على أفكار وآراء النجمين العالميين في الكثير من القضايا التي تتعلق بكرة القدم العالمية سواء من ناحية بناء اللاعب من البداية وحتى الوصول للقمة، وكذلك بناء الفرق الناجحة أو كيفية تعامل اللاعبين المحترفين من الطراز العالمي الأول مع التحكيم والوسائل الحديثة المستخدمة في عالم كرة القدم.

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