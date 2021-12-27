تأجيل مباراتين في البريميرليغ جراء كورونا

المصدر: أ ف ب

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أرجئت المباراتان المقررتان اليوم الثلاثاء بين ليدز وأستون فيلا من جهة، وأرسنال وولفرهامبتون من جهة أخرى، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وأعلن ليدز في بادىء الأمر تأجيل مباراته التي كانت مرتقبة اليوم الثلاثاء ضد أستون فيلا بسبب تأخر انتهاء الحجر الصحي للاعبيه الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وأوضح النادي، الذي يشرف عليه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، في بيان أنه "رغم عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 ضمن عاملينا، فغالبية اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم قبل المباراة ضد ليفربول (تم تأجيلها) لم يخرجوا من الحجر بعد".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، ما زلنا لا نملك ما يكفي من لاعبي الفريق الأول لتلبية شروط الدوري الممتاز لهذه المباراة".

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز اليوم الاحد عن تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون أيضاً لأن الأخير "لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين المتوفرين (13 لاعب ميدان وحارس مرمى واحد على الأقل) بسبب عدد حالات كوفيد-19 والإصابات في الفريق".

وبالتالي، ارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 15، فيما رفضت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والدوري خيار تعليق الموسم مؤقتاً من أجل الحد من تفشي الفيروس في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الفرق.

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