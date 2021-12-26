تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أسطول سيارات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وهداف الدوري الانجليزي .

ورصد التقرير الذي نشرته الصحيفة الإنجليزية السبت، أن سيارة "بينتلي كونتنينتال جي تي" هي أحدث سيارة امتلكها صلاح مؤخرا.

وتبلغ قيمة السيارة 214 ألف دولار، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، المقاعد الجلدية المريحة وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم في الساعة.وكشفت الجماهير "بينتلي صلاح" بعد مقطع الفيديو لطفل لاحق صلاح والسيارة للحصول على صورة معه، لكنه اصطدم بعمود إنارة أثناء الركض خلفها، مما جعل صلاح يتوقف ليطمئن على حالته ثم التقطا صورة معا.

وأشارت تقارير إلى امتلاك صلاح لسيارة "لامبورغيني أفينتادور" مثل لاعب أرسنال بيير إمريك أوباميانغ، وتستطيع تلك السيارة الوصول إلى 350 كم في الساعة، وهي الأسرع في مجموعته.

وتضم مجموعة سيارات صلاح سيارتي "مرسيدس"، الأولى من طراز "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يتسخدمها عادة للذهاب إلى التدريبات، ويبدأ سعرها من 87 ألف دولار، بينما الثانية "إس إل إس إيه إم جي" وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 235 ألف دولار، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وكان صلاح يمتلك "أودي كيو 7" بعد عودته للدوري الإنجليزي مرة أخرى وانتقاله من روما لليفربول، ويبلغ ثمنها 72 ألف دولار، أما عن أقل سيارات صلاح سعرا وأداء فهي "تويوتا كامري" بـ38 ألف دولار.

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