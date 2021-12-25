ملاعب عريقة غائبة عن نهائي «الشامبيونز ليغ»

المصدر: إعداد: مجد عبد الله

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دوري أبطال أوروبا أو «الشامبيونز ليغ»، أعرق بطولة عرفها التاريخ وأكثرها متابعة من قبل عشاق المستطيل الأخضر، وتعد المشاركة فيها بحد ذاتها إنجازاً كبيراً نظراً للتشويق والمتعة والإثارة التي تشهدها.

حلم ترك بصمة في دوري الأبطال لا يقتصر على اللاعبين والأندية فقط، بل حتى الملاعب والمنشآت الرياضية تسعى لأن يكون لها نصيب في سجل تاريخ هذه البطولة، من خلال ترشيحها لنيل شرف استضافة المباراة النهائية.

ملاعب عدة في «القارة العجوز» حققت مرادها بعد أن احتضنت اللقاء الختامي نذكر منها «ويمبلي» و«أولد ترافورد» في إنجلترا، «سانتياغو برنابيو» و«كامب نو» في إسبانيا، «الأولمبيكو» و«سان سيرو» في إيطاليا، و«آليانز أرينا» و«فيلتينس أرينا» في ألمانيا، و«بارك دي برانس» و«ستاد دو فرانس» في فرنسا، و«ستاد أتاتورك» في تركيا.

في المقابل ثمة معالم وملاعب بارزة لم تحظَ، رغم عراقتها، لغاية الآن بفرصة استضافة نهائي أقوى البطولات، أبرزها «استاد الإمارات» في لندن، معقل نادي آرسنال الإنجليزي، و«أنفيلد» ملعب فريق ليفربول الإنجليزي و«سان باولو» ملعب نادي نابولي الإيطالي، و«سيغنال إيدونا بارك» ملعب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

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