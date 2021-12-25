النجوم يشاركون معجبيهم احتفالات الكريسماس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستعد لاعبو كرة القدم لأيام قليلة صاخبة من تجهيزات الكريسماس، لكنهم أخذوا الوقت الكافي لاحتضان احتفالات هذا العام ببعض اللقطات الدافئة المنشورة على الإنترنت.

وقاد كريستيانو رونالدو الطريق، بعد نشره صورة عائلية على إنستغرام، بينما كان فريق ليفربول يرتدي قبعات بابا نويل بعد التدريب عشية عيد الميلاد.

كما شارك نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل كيفين دي بروين وإيلكاي جيندوغان وكاي هافرتز، الصور مع أحبائهم قبل اليوم الكبير.

وظهر ليونيل ميسي، وهو يقف مع زوجته أنتونيلا روكوزو أمام شجرتهما صباح عيد الميلاد، ونشر أسطورة يونايتد السابق ديفيد بيكهام، صورته مع قبعة سانتا، بينما كان يشرب فنجانًا من القهوة في صباح ليلة عيد الميلاد الباردة.

كما نشر نجم مانشستر سيتي إيلكاي جوندوجان، صورته وهو يقف مع زوجته سارة عرفاوي قبل يوم الحفل، ونشر قائد أرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانج، منشوراً قال فيه: «العائلة أولاً»، وسط مشاكله مع أرسنال، بعد عودته متأخراً من رحلة إلى فرنسا لزيارة والدته.

بينما وضع كيفن دي بروين لاعب نادي مانك سيتي، مشاكله الكروية الأخيرة خلفه ليحتفل مع عائلته، ونشر باتريس ايفرا، فيديو وهو يرقص في زي الرنة، وشارك رئيس فريق روما جوزيه مورينيو، صورة مع ابنه قبل اليوم الكبير، ونشر ماورو إيكاردي صورة عائلية مع زوجته واندا وأطفالهما.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى إنه تم تصوير نجم ريال مدريد تيبوت كورتوا، وهو يساعد في وضع النجمة على قمة شجرة عيد الميلاد، بينما شارك مدرب تشيلسي السابق ويونايتد جوزيه مورينيو في لقطة مع ابنه، ووضع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد جانباً اضطرابات بطل الليغا على أرض الملعب، ليستمتع بوقته مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

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