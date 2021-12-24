تعرف على ترتيب صلاح في قائمة أفضل 100 لاعب حول العالم

المصدر: وكالات

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جاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث في استفتاء أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، لاختيار أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وتصدر البولندي "روبيرت ليفاندوفيسكي" مهاجم بايرن ميونخ قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني.

وجاء المصري "محمد صلاح" نجم ليفربول في المركز الثالث بالقائمة، متفوقًا على كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي جاء بالمركز الرابع، وكذلك كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي حل بالمركز السادس.

وفيما يخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد جاء بالمركز الثامن بالقائمة، وهو الترتيب الذي كان يحتله محمد صلاح في استفتاء الجارديان العام الماضي 2020.

وجاء ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على النحو التالي بالقائمة:

1- روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

2- ليونيل ميسي - برشلونة

3- محمد صلاح - ليفربول

4- كريم بنزيما - ريال مدريد

5- جورجينهو - تشيلسي

6- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

7- إيرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

8- كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

9- نجولو كانتي - تشيلسي

10- كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

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