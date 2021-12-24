السعودية خيار إقامة محتمل لجماهير مونديال 2022

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تبرز فكرة لدى الجماهير الإنجليزية الراغبة في حضور نهائيات كأس العالم 2022، بالإقامة خلال مدة البطولة في المملكة العربية السعودية، كخيار إقامة محتمل في المونديال، حيث يستكشف المنظمون مواقع بديلة خارج قطر نظراً لصعوبات متوقعة في توفر أماكن للإقامة في الدولة المضيفة للمونديال.

ومن المتوقع أن يهبط ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص إلى قطر الشتاء المقبل، وهو احتمال سيخلق صعوبات هائلة في محاولة إيواء مؤيدين للسفر، وذكرت «سبورت ميل»، في وقت سابق من هذا العام أنه من المتوقع أن يقوم المنظمون ببناء مواقع تخييم راقية في الصحراء خلال المونديال.

ومن المفهوم أنه تم النظر في خطط إنشاء موقع مخيم مؤقت عبر الحدود في السعودية لتكملة أماكن الإقامة المقيدة المعروضة في قطر، وتأتي هذه الأخبار بمثابة دفعة لمشجعي إنجلترا الذين يعتزمون السفر إلى كأس العالم العام المقبل.

ويلتزم منظمو كأس العالم بخيار «الفخامة»، وتزعم المصادر أنه تم بالفعل طلب أسطول من المنازل المتنقلة الفخمة، كما أبرموا صفقة مع شركة رحلات بحرية في عام 2019 لاستئجار سفينتين، سيتم تحويلهما إلى فنادق فاخرة، وسيتم إرساؤهما في ميناء الدوحة خلال البطولة.

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