كاف يحسم الجدل بشكل نهائي حول إلغاء أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار النهائي بخصوص موعد إقامة أمم إفريقيا، مؤكداً أن أمم إفريقيا ستقام في موعدها بشكل نهائي ولن تلغى.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة تأجيل البطولة من عدمه في قطر بداية الأسبوع الماضي.

وزار باتريس موتسيبي رئيس كاف الكاميرون بعد ذلك لعرض وجهة النظر ومتابعة تطورات العمل هناك.

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا اليوم بعد الزيارة لإصدار القرار النهائي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر من كاف قوله : "أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي".

وتابع :تم التصويت في الاجتماع وفور الانتهاء منه تم التصديق على القرار".

وأتم "زيارة الرئيس موتسيبي إلى الكاميرون جاءت مثمرة للغاية".

ومن المنتظر أن تقام بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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