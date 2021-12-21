"الكاف" يؤكد إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي اليوم الثلاثاء إن كأس أمم إفريقيا المرتقبة بين 9 يناير و6 فبراير، ستقام في موعدها في الكاميرون، رغم الشائعات المتواصلة حيال تأجيل أو إلغاء للبطولة جراء جائحة كوفيد-19.

وأعلن موتسيبي من ياوندي لصحافيين بعد لقاء الرئيس الكاميروني بول بيا إنه "في التاسع من يناير، سأحضر لمشاهدة (المباراة) بين الكاميرون وبوركينا فاسو" في افتتاح البطولة.

وقال موتسيبي إن متحورة "أوميكرون تمثل تحدياً كبيراً"، مؤكداً أنه "لن يتم السماح لأي شخص بدخول الملاعب من دون فحص بي سي آر سلبي"، بعدما أعلن المنظمون إلزامية اللقاح والفحوصات للمشجعين.

وأدلى موتسيبي بهذا التصريح إلى جانب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو.

وأضاف موتسيبي "سأكون هناك أيضاً عندما يسلّم إيتو الكأس" في نهاية المسابقة.

ويحوم الشك حول إقامة البطولة بعدما هددت رابطة الأندية الأوروبية الأسبوع الماضي في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة فيروس كورونا.

وفي الرسالة، التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، قالت رابطة الأندية الأوروبية "على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم إفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة".

ورداً على ذلك، كشفت الحكومة الكاميرونية والكاف عن الإطار الصحي للاختبارات واللقاحات.

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