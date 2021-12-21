قميص 2050 يزيد مستقبل إمبابي ضبابية

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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لطالما كانت قضية انتقال المهاجم الفرنسي الشاب كيليان إمبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد مادة دسمة للكثير من الصحف والمواقع العالمية.

القضية التي صارت محل شد وجذب بعد الأخبار الكثيرة التي تحدثت عن رغبة الشاب الفرنسي، الفائز مع منتخب الديوك بكأس العالم، بتحقيق حلمه الذي طالما انتظره واللعب في صفوف «الملكي».

حلم قد يتبدد بعد نشر زميله في النادي الباريسي، خوان بيرنات، صورة تضم أغلب نجوم الفريق وهم يحتفلون بعيد ميلاد إمبابي حاملين قميصاً مكتوباً عليه الرقم 2050 في إشارة فسرها المحللون على أنها دلالة على بقاء كيليان في «بارك دي فرانس» حتى الاعتزال، بحسب ما نقلت «ديلي ميل» البريطانية.

ينتهي عقد إمبابي الصيف المقبل، ويمكن للعملاق الإسباني الحصول على خدماته مجاناً قبل بداية الموسم المقبل.

وحضر أغلب نجوم فريق باريس سان جيرمان، باستثناء ميسي ونيمار، حفل عيد ميلاد النجم الفرنسي الـ«23»، ومنهم سيرجيو راموس وفينالدوم وهيريرا، إضافة إلى أشرف حكيمي ورافينيا وكيلور نافاس وماركو فيراتي وجوليان دراكسلر.

وأصر المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ليوناردو مؤخراً على أن النادي يمتلك من الإمكانات ما يكفي لتمديد عقد نجمه.

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