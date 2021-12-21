بيليه يهنئ مبابي بعيد ميلاده الـ 23

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيله، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بعيد ميلاده الـ 23، من خلال رسالة على «تويتر» قال فيها بيليه: «أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً، وآمل أن يستمر نجمك في التألق، وأن تطير أعلى وأعلى».

بينما احتفل لاعبو وإدارة باريس سان جيرمان، بنجم الفريق مبابي، بكعكة عملاقة، وقام اللاعب الفرنسي، بنشر صور للكعكة، واحتفالاته مع زملائه.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى الصداقة التي تجمع بين بيليه ومبابي، منذ أن التقى الثنائي في باريس عام 2019، وتعوّد بيليه على إرسال رسائل دعم إلى نجم باريس سان جيرمان، وخصوصاً بعد خروج فرنسا من بطولة أمم أوروبا 2020، حيث كتب بيليه على «تويتر»: «ابق رأسك مرفوعاً يا كيليان، غداً هو أول يوم في رحلة جديدة».

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