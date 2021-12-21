%16 من لاعبي الدوري الإنجليزي لم يحصلوا على لقاح كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أخيراً عن أحدث أرقام التطعيم، وأوضحت أنه لم يحصل 16% من لاعبي كرة القدم في الدوري على أي جرعات من لقاح كورونا، مقابل 84% حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

وأجرت صحيفة «سبورت ميل»، مقارنة بين الدوري الإنجليزي ونظيره من الدوريات الأوروبية بالنسبة لنسب تلقي اللقاح، وكشفت إنه في أكتوبر الماضي، أكدت الأرقام أن 6% فقط من لاعبي الدوري الألماني لم يتلقوا التطعيم، وتراجعت النسبة إلى 2% فقط بين جميع اللاعبين والموظفين في الدوري الإيطالي.

ونوهت الصحيفة إلى تعرض مجموعة من الأندية الإنجليزية، إلى تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تأجيل 10 مباريات في الأسابيع الأخيرة مع معركة الأندية لتقليل انتقال العدوى في غرفة الملابس.

وفي بيان رسمي، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، أن نسبة من تلقى جرعة واحدة أو جرعتين أو ثلاثاً من اللقاح من بين الموظفين واللاعبين في الأندية وصلت إلى 92%.

وجاء البيان، لمواجهة الانتقادات التي يتعرض لها الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، بسبب رفضه الكشف عن معدلات التطعيم للاعبيه، إذ كانت أحدث الأرقام في أكتوبر الماضي، قبل البيان الصادر أمس، تشير إلى حصول 68% من اللاعبين على جرعتين من اللقاح، وفي محاولة للسماح بمزيد من الشفافية، أعلنت الرابطة، أنه اعتباراً من يناير 2022، ستنشر نتائج التطعيم في نهاية كل شهر.

وكانت الرابطة، قد أعلنت في وقت سابق عن وجود 90 حالة إصابة جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي تم الكشف عنه بعد إجراء 12345 اختباراً على لاعبي وموظفي الدوري، ويتم الآن إجراء اختبارات دقيقة على جميع الموظفين الراغبين في دخول ملعب تدريب النادي، مع إجراء فحوصات كورونا مرتين في الأسبوع.

والجدير بالذكر، أنه بعد اجتماع الرابطة أمس، تم رفض خيار تأجيل جولة من المباريات خلال فترة الأعياد، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن المتحور الجديد للفيروس، وتعطل مباريات الدوري نهاية الأسبوع الماضي، بإقامة مباراة واحدة من أصل ست مباريات.

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