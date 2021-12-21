فالنسيا يقلب الطاولة على ليفانتي في الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

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قلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ليفانتي بعد أن حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين الى فوز 4-3 أمس الاثنين في ختام المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم ليفانتي بهدفيه بواسطة خوسيه كامبانا من ركلة جزاء تصدى لها الحارس لكن كامبانا تابع الكرة المرتدة داخل الشباك (ق21)، وسرعان ما أضاف روجيه الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

ولاح الأمل لفالنسيا بإمكانية قلب الأمور في صالحه عندما قلص الفارق عبر مهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا مطلع الشوط الثاني انبرى لها كارلوس سولر بنجاح مدركا التعادل (ق50).

وكان سولر صاحب الهدف الثالث مستغلا تمريرة من غيديش (ق72) قبل أن يضيف الأخير الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

رد ليفانتي بهدف شرفي سجله المقدوني اينيس باردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز استعاد فالنسيا الى المركز السابع برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز الأخير.

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