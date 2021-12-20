سيتي يعزز القمة برباعية نيوكاسل

المصدر: لندن - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعزز صدارته بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 4 - 0، في الجولة 18، فيما تعادل ليفربول وتوتنهام 2-2، وتشيلسي وولفرهامبتون سلبياً.

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) بانتصاره رقم 14 في البطولة والثامن على التوالي، إلى 44 نقطة في القمة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل، عند 10 نقاط

وافتتح البرتغالي روبن دياش التسجيل لـ«القمر السماوي» مبكراً في الدقيقة الخامسة، وأضاف مواطنه كانسيلو الهدف الثاني بالدقيقة 27، وتكفل النجمان الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينغ، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و86 على الترتيب، ليحقق الفريق انتصاره الأكبر في تاريخ مواجهاته مع نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك.

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