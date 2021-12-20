لأنه يملك ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ لا يريد التعاقد مع هالاند

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم هربرت هاينر أن ناديه لا يريد التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، معربا عن أمله باستمرار هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه حتى نهاية مسيرته.

وقال هاينر لشبكة "سبورت1" الألمانية إن النادي البافاري لن يسعى للتعاقد مع هالاند، "وذلك لأننا نملك روبرت لفياندوفسكي"، الذي يرتبط مع فريقه حتى العام 2023، مشيرا الى مسؤولي النادي اعلموا الأخير مرات عدة بأنه "يملك مكانة عالية لديهم".

ويرتبط هالاند، الذي تتهافت عليه ابرز الأندية الأوروبية بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند حيث سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات، مع فريقه الحالي حتى نهاية عام 2024 لكن عقده يتضمن بندا جزائيا يستطيع من خلاله الرحيل نهاية الموسم الحالي مقابل 80 مليون يورو.

وكان مدير أعمال المهاجم النرويجي مينو رايولا المح الى إمكانية رحيل موكله في نهاية الموسم الحالي وتحدث عن أربعة أندية يمكن أن يحط الرحال فيها وهي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 19 هدفا كما سجل 324 هدفا في 354 مباراة خاضها بألوان بايرن ميونيخ منذ انتقاله إليه قادما من دورتموند بالذات العام 2014.

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