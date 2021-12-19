توتنهام يوقف انتصارات ليفربول بتعادل مثير

المصدر: وكالات

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توقفت الانتصارات المتتالية لليفربول عند ستة وخرج بنقطة ثمينة بعد التعادل أمام توتنهام بهدفين لمثلهما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا برأسية مدافعه الأيسر روبرتسون من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (2)، وتسديدة قوية للمدافع الاخر ترينت ألكسندر-أرنولد من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس بصعوبة الى ركنية (11).

ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب ومن هجمة مرتدة اثر تمريرة بينية داخل المنطقة من الفرنسي تانغي ندومبيلي إلى هاري كين المتوغل فسددها بيمناه على يمين الحارس البرازيلي اليسون بيكر (13).

وهو الهدف الاول لكين على ارض فريقه هذا الموسم واضعا حدا لصيام لثماني مباريات على ملعب توتنهام هوستبر وتحديدا 788 دقيقة.

وكاد توتنهام يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها كاين ومرر الكرة الى الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون المنفرد فتابعها من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (16).

وسدد لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها لوريس الى ركنية (23).

وأهدر ديلي ألي فرصة ذهبية للتعزيز اثر تمريرة رائعة من سون ابعدها أليسون بأطراف أصابعه الى ركنية لم تثمر (29).

ونجح الدولي البرتغالي دييغو جوتا في إدراك التعادل لليفربول بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من روبرتستون (35). وهو الهدف العاشر لجوتا هذا الموسم.

وأنقذ لوريس مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة على الطائر لألكسندر-أرنولد من داخل المنطقة (42).

وأهدر كين فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة من ألي داخل المنطقة فحاول لعبها ساقطة امام اليسون بدل تسديدها داخل المرمى الخالي فتصدى لها الاخير قبل أن يشتتها الدفاع (55).

وتلقى كين كرة بكعب مهاجم ليفربول الدولي السنغالي ساديو مانيه امام المرمى الخالي اثر ركلة ركنية لعبها برأسه فوق العارضة (56).

ونجح ليفربول في التقدم برأسية روبرتسون من مسافة قريبة اثر تمريرة من ألكسندر-ترينت بعد كرة مبعدة من لويس إثر دربكة أمام المرمى (70).

وبات روبرتستون أول لاعب يسجل ويصنع هدفا ويطرد في الدوري الانكليزي منذ الصربي ميتروفيتش عام 2016.

وأدرك توتنهام التعادل بخطأ فادح لحارس مرمى ليفربول في تشتيت كرة بينية داخل منطقته من أمام سون فتهيأت أمام الأخير الذي تابعها داخل المرمى الخالي (74).

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد مدافعه روبرتسون اثر تدخل قوي من الخلف على المدافع البرازيلي ايمرسون تأكد منه الحكم باول تيرني عقب اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (77).

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