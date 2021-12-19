مانشستر سيتي يواصل انتفاضته برباعية تاريخية في نيوكاسل

المصدر: د ب ا

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واصل مانشستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وعزز صدارته ترتيب المسابقة، عقب فوزه السهل 4 / صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل تشيلسي مع مضيفه وولفرهامبتون بدون أهداف.

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) الذي حقق انتصاره الرابع عشر في البطولة هذا الموسم والثامن على التوالي، إلى 44 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته العاشرة مقابلة فوزا وحيدا و7 تعادلات في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.

وافتتح البرتغالي روبن دياش التسجيل مبكرا لسيتي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف مواطنه جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما تكفل النجمان الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 63 و86 على الترتيب، ليحقق الفريق السماوي انتصاره الأكبر في تاريخ مواجهاته مع نيوكاسل على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي استضاف اللقاء.

ومنذ خسارته صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر الماضي، لم يعرف مانشستر سيتي سوى لغة الفوز في البطولة، بعد فوزه في لقاءاته الثمانية التالية، التي سجل خلالها لاعبوه 24 هدفا، فيما تلقى 3 أهداف فقط.

من جانبه، واصل تشيلسي نزيف النقاط في المسابقة، بتعادله السلبي مع مضيفه وولفرهامبتون، ليعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة.

وبقي تشيلسي، الذي حقق 3 انتصارات فقط في مبارياته الثمانية الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، في حين رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.

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