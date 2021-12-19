استقبال رسمي وشعبي لمنتخب الجزائر اليوم

المصدر: رويترز

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قالت مصادر محلية اليوم الأحد إن المنتخب الجزائري لكرة القدم سيحظى باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته إلى بلاده في وقت لاحق اليوم بعد تتويجه بكأس العرب في قطر.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراة النهائية على نظيره التونسي بثنائية نظيفة بعد وقت إضافي أمس السبت.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة في وقت سابق إن المنتخب الوطني سيعود إلى بلاده غدا الإثنين وسيلقى استقبالا شعبيا ورسميا ممثلا في شخص السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

لكن الخطط تغيرت بعد ذلك وأعلن عن عودة الفريق مساء اليوم الأحد.

وكان الرئيس الجزائري وكبار مسؤولي البلاد قد قدموا التهنئة للمنتخب بعد التتويج أمس بينما احتفلت الجماهير بهذا الانجاز في مناطق شتى من البلاد رغم برودة الطقس.

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