إيكاردي وزوجته مهددان بالسجن!

المصدر: وكالات

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يواجه ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، أزمة جديدة تهدد مسيرته الكروية، بحسب تقرير صحفي.

وذكرت صحيفة "Olé" الأرجنتينية أن إيكاردي، وزوجته ومديرة أعماله، واندا نارا، متهمان في قضية فساد وغسيل أموال، بناء على شكوى مقدمة ضدهما في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تتعلق بشركة تسويق لكرة القدم "Work Marketing Football SRL"، أنشأت عام 2015 وتديرها واندا نارا.

ولفتت إلى أن فرناندو ميجيز، رئيس الرابطة المستقلة للصالح العام، التي تتعقب الاختلاس المالي في الأرجنتين، تبين له أن إيرادات هذه الشركة، لا تتعلق فقط بالأموال التي يحصل عليها مهاجم بي إس جي خلال مسيرته الكروية.

وذكر أن الإيرادات تتعلق أيضا بدخل إضافي غير معروف، ولا يمكن تعقب مصدره في أي عقد، وهو ما يسمى بـ"المال المظلم" أو "المال الأسود".

وعانى إيكاردي من مشكلة عائلية، كانت تنذر بانفصاله عن واندا نارا قبل أسابيع قليلة، مما أثر على معدل مشاركته في المباريات هذا الموسم، ووصل الأمر لاستبعاده من القائمة، أو اعتذاره عن عدم حضور الحصص التدريبية.

ويعاني صاحب الـ28 عاما من التهميش مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في النادي الفرنسي بشكل واضح هذا الموسم.

وشارك إيكاردي في 18 مباراة أغلبها كبديل بقميص النادي الفرنسي وأحرز 3 أهداف فقط، ليرتبط اسمه بالرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات القادم.

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