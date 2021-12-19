نجم جزائري في صفوف نابولي يتعرض للسرقة بالإكراه

المصدر: وكالات

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تعرض الجزائري آدم وناس، جناح نابولي، للسرقة في مرأب منزله، لدى عودته، السبت من مرانه مع الفريق.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، كان لصان ينتظران اللاعب قرب منزله الواقع في أحد أرقى الأحياء في نابولي، ولدى عودته قاما بتوقيفه وأجبراه على تسليمهما ساعته والمال الذي كان بحوزته وسلسلة ذهبية قيمتها 5 آلاف يورو.

وكان وناس عائدا إلى منزله بعد المشاركة في مران نابولي، عشية مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي بملعب "سان سيرو".

وأعلن نابولي أن وناس انضم لاحقا بشكل طبيعي لبعثة الفريق من أجل السفر إلى ميلانو لخوض اللقاء.

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