تايغر وودز يشارك في أول بطولة تنافسية للجولف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يقلل تايغر وودز، من التوقعات قبل عودته إلى لعبة الجولف للمرة الأولى منذ حادث سيارة مرعب حطم ساقه في فبراير الماضي، وذلك أثناء لعبه جنبًا إلى جنب مع ابنه تشارلي البالغ من العمر 12 عامًا في بطولة «بي إن سي» في أورلاندو، لتكون المرة الأولى التي يلعب فيها وودز الجولف في بطولة تنافسية.

وانطلق فريق وودز بعد أمس، وضم الوالد تايغر وابنه، ولكنه حذر المتفرجين من ألا يتوقعوا الكثير منه، وقال قبل أول جولة تنافسية له في الجولف منذ عام 2020: «بدأت للتو في العودة إلى محاولة اللعب مرة أخرى، لذلك ليس لدي القدرة على التحمل التي أرغب في الحصول عليها».

وأضاف: «لسوء الحظ، في بعض الأحيان، لا يتطابق الشعور حقًا مع السرعة أو اللقطة التي أراها، والكرة لا تطير بالقدر الذي أريده أو كما اعتدت عليه قبل الحادث، وتأرجحي ليس بنفس القوة، ولا أملك السرعة، وكما تعلمون، الجسد ليس كما كان عليه من قبل».

وأختتم في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت ميل»: «من الواضح أن الأمر مر قليلاً هذا العام وببطء، ولكن بثبات سأصل إلى حيث ستبدأ السرعة في العودة مرة أخرى».

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