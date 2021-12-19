واقعة عنصرية ضد أحد لاعبي أرسنال.. والنادي يبلغ السلطات

المصدر: وكالات

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قال المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا إن النادي أبلغ عن إساءة عنصرية ضد أحد لاعبيه، خلال مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد، السبت.

وأضاف أرتيتا بعد فوز أرسنال 4-1: "أبلغنا عن ذلك، وسيتعين على مدير ملعب أيلاند رود التعامل مع السلطات بهذا الشأن".

وأوضح أن "شخصا واحدا" وجه الإساءة المزعومة ضد أحد بدلاء أرسنال، من دون أن يذكر اسمه.

وتابع المدرب الإسباني: "إنه أمر محبط للغاية لأننا قمنا بالكثير في مجال كرة القدم لتجنب ذلك. لكنه شخص واحد. كانت واقعة واحدة وتعين الإبلاغ عنها، وتم ذلك. والآن يتعين على السلطات العمل مع الأندية لفهم ما حدث".

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