برشلونة يفوز على إلتشي بصعوبة في الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق برشلونة على ضيفه إلتشي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز رايو فايكانو على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر وفياريال على ريال سوسيداد 3 / 1.

وسجل أهداف برشلونة فيران جوتجيلا وبابلو جافيرا ونيكولاس جونزاليس في الدقائق 16 و19 و85، فيما سجل هدفي إلتشي تيتي مورينتي في الدقيقة 62 وبيري ميلا في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع لاعبو إلتشي لوسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي برشلونة مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وأسفرت محاولات برشلونة الهجومية عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عندما أرسل عثمان ديمبلي الكرة إلى داخل منطقة جزاء إلتشي ارتقى إليها فيران جوتجيلا وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

لم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى عزز برشلونة تقدمه بهدف ثان عندما استلم بابلو جافيرا الكرة في منتصف الملعب ثم انطلق بها حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف تخلى إلتشي قليلا عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة برشلونة للهجمات بحثا عن تقليص الفارق، وكاد إلتشي بالفعل أن يسجل هدفه الأول في الدقيقة 24 عندما وصلت الكرة إلى اينزو روكو داخل منطقة جزاء برشلونة لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

وكاد برشلونة أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33 عندما توغل عثمان ديمبلي بالكرة من الناحية اليمنى ليدخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات رغم وجود محاولات من لاعبي إلتشي للسيطرة على مجريات اللقاء وشن الهجمات بحثا عن تقليص الفارق، ولكن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد فريق إلتشي أن يسجل هدفه الأول عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها لوكاس بويي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ، لكن مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 48 كاد لوكاس بيريز أن يسجل الهدف الأول لإلتشي بعدما أخطأ جوردي ألبا في تمرير الكرة ليحصل عليها بيريز داخل منطقة الجزاء ليسددها لحظة خروج تير شتيجن من مرماه لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى.

وبمرور الوقت بدأ فريق برشلونة يفرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، في المقابل حاول لاعبو إلتشي الاستحواذ على الكرة ومبادلة برشلونة للهجمات، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 58 والتي شهدت فرصة خطيرة لبرشلونة عندما استلم فيران جوتجلا الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تصدى لها إدجار باديا حارس إلتشي بأطراف أصابعه.

وفي الدقيقة 62 سجل إلتشي هدفه الأول عندما استلم تيتي مورينتي الكرة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليدخل بها المنطقة قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعدها بدقيقة واحدة سجل إلتشي هدف التعادل عندما مرر تيتي مورينتي كرة عرضية من الناحية اليمنى من داخل منطقة الجزاء ليقابلها بيري ميلا بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وكاد برشلونة أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 عندما مرر بابلو جافيرا كرة عرضية من الناحية اليسرى لمسها إينزو روكو، مدافع إلتشي برأسه قبل أن يقابلها فيران جوتجلا بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 75 أهدر برشلونة فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما استلم عبد الصمد الزلزولي كرة بينية لينفرد بالحارس إدجار باديا حيث راوغه لكن الكرة طالت لتصل إلى نيكولاس جونزاليس الذي سدد كرة أرضية قوية أبعدها هيليبيلتون بالاسيوس، مدافع إلتشي، من على خط المرمى.

وأسفرت محاولات برشلونة الهجومية عن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85 عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية إلى نيكولاس جونزاليس الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز برشلونة 3 / 2.

وفي المباراة الثانية، فاز رايو فايكانو على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر.

وسجل هدفي فايكانو سيرجيو نافارو وأليخاندرو كاتينا في الدقيقتين 19 و26.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ألافيس عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فياريال على ريال سوسيداد 3 / 1.

وسجل أهداف فياريال جيرارد مورينو (هدفين) في الدقيقتين 38 و68 وصامويل شوكويزي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف ريال سوسيداد أليكسندر إيساك في الدقيقة 32.

وشهدت المباراة طرد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 49.

ورفع فياريال رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد سوسيداد عند 29 نقطة في المركز السادس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز